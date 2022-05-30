شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل بمناجم الذهب شمال تشاد بعد مقتل 100 بين العمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم اليوم الاثنين، إن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في شمال تشاد يومي 23 و 24 مايو أيار.

واندلعت أعمال العنف ليلا في موقع غير رسمي لتعدين الذهب، في منطقة كوري بوجودي الجبلية، بالقرب من الحدود مع ليبيا.

وأرسلت حكومة تشاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع في 25 مايو أيار لتقييم الاضطرابات واستعادة الهدوء، وقالت حينها إن هناك قتلى وإصابات دون إعطاء أرقام.

وقال إبراهيم لرويترز "بلغ عدد القتلى الذي حددناه بعد مهمتنا على الأرض نحو 100 قتيل"، موضحا أنه تم تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء الناس من الموقع.