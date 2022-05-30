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انت الان تتابع خبر ليفاندوفسكي: انتهت قصتي مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-05-30 | 15:07
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كشف مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، اليوم الاثنين، عن رغبته في الرحيل عن ناديه هذا الصيف.
وقال ليفاندوفسكي، في مؤتمر صحفي: "انتهت قصتي مع بايرن ميونخ، لا أستطيع أن أتخيل البقاء في النادي بعد ما حدث في الأشهر القليلة الماضية".
وأضاف: "بايرن ميونخ لم يكن جديا في مفاوضات التجديد، من الصعب تخيل أنني معهم الموسم المقبل، الانتقال أفضل حل للطرفين".
وتابع ليفاندوفسكي: "لا أريد أن ألعب للبايرن بعد الآن، أتمنى أن لا يقف مسؤوليه في وجهي، ويمنعون رحيلي، لأنهم فقط يستطيعون فعل ذلك، الانتقال الآن هو الحل الأفضل للطرفين، ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن قصتي انتهت مع بايرن".
وأضاف: "بايرن ميونخ لم يكن جديا في مفاوضات التجديد، من الصعب تخيل أنني معهم الموسم المقبل، الانتقال أفضل حل للطرفين".
وتابع ليفاندوفسكي: "لا أريد أن ألعب للبايرن بعد الآن، أتمنى أن لا يقف مسؤوليه في وجهي، ويمنعون رحيلي، لأنهم فقط يستطيعون فعل ذلك، الانتقال الآن هو الحل الأفضل للطرفين، ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن قصتي انتهت مع بايرن".
النجم البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.
ووفقا لما ذكرته عدة تقارير مؤخرا فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.
ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.
وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.
وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.
المحرر: سعد أحمد
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