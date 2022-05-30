انت الان تتابع خبر مصر.. العثور على ثلاثة اطفال مذبوحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر صحفية مصرية، اليوم الاثنين، عن وقوع جريمة مروعة في محافظة الدقهلية، حيث عثر الأهالي على 3 أطفال مذبوحين، داخل منزلهم.