توجيهات حكومية جديدة تخص الكهرباء

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة الطاقة بحضور عدد من الوزراء، إذ خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وتذليل العقبات، والعوارض الجديدة التي يمكن أن تواجه عمل الوزارة، ونوقشت في الاجتماع عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها".وقدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء عادل كريم، وفق البيان، "عرضاً موسعاً عن إجراءات الوزارة في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي والأعوام السابقة، وتم استعراض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لبحث ملف استيراد الغاز الإيراني".

وشدّد الكاظمي، خلال الاجتماع، على "أهمية مواصلة الجهود والعمل بأعلى وتيرة؛ من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، والاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة خلال الصيف الحالي، وتوفير الحلول الممكنة لمعالجتها سريعاً".



ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية "بإسناد وزارة الكهرباء وتلبية احتياجاتها، والمساعدة في تذليل العقبات التي قد تواجهها؛ لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين".