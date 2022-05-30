انت الان تتابع خبر المالية تضمن التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين إلى عقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استجاب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الاثنين، لمخاطبة ومطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي؛ بشأن تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود.