ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم المصرية عبر منصة امتحانات مصر

يترقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الفيوم على أحر من الجمر، استعدادا لزظهور نتيجة ابنائهم والالتحاق بالثانوية العامة.

وتُحدد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، مصير أبنائهم الطلاب، والتي تعتبر هي المرحلة الانتقالية لتحديد مصيرهم سواء كان بالثانوية العامة أو بالدبلومات الفنية والصناعية والفندقية.

وتنشر "امتحانات مصر"، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الفيوم، ويمكن للطلاب البحث عنها عن طريق الاسم أو رقم الجلوس، كما يمكن معرفة ترتيب الطالب من خلال المنصة على مستوى المحافظة.

وأكدت مصادر بديوان عام محافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ"منصة امتحانات مصر"، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الفيوم ظهر الغد، وظهورها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم برقم الجلوس

والطلاب الأن في انتظار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم لعام 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد تأدية الطلاب الامتحانات وقاربت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على الانتهاء من أعمال التصحيح.

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الفيوم برقم الجلوس، يسهل على الطلاب معرف فور ظهورها رسميا عبر منصة “امتحانات مصر” عن طريق هذا الرابط ((هنا)))

ومن جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، موضحة أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.

وكشفت الوزارة أن جميع المديريات التعليمية عقدت امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 تحريريا في المدارس لتقييمهم على الترم الاول والترم الثاني ، ولم يتم اللجوء لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 من المنزل او الأبحاث في أي محافظة في مصر، ولم يتم ايضا اللجوء لنظام لامتحان الورقة المجمعة بل امتحن طلاب الشهادة الاعدادية 2022 امتحان كل مادة بشكل منفصل وفقا لجداول امتحانات وضعها واعتمدها المحافظون .