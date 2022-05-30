موسكو تستعد لتطويق قاعدة قوات الدفاع الأوكرانية في الشرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

في نقطة تحول كبرى بمسار المعارك في أوكرانيا، تتأهب روسيا لتطويق قاعدة قوات الدفاع الأوكرانية في منطقة دونباس شرق البلاد.



وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الإثنين، إن القوات الروسية تستعد لشن هجوم كبير حول سلوفيانسك، التي تعد قاعدة قوات الدفاع الأوكرانية في الشرق.

وجاء في تقرير الموقف اليومي لهيئة الأركان العامة أن القوات الروسية تحرك وحدات جديدة بالتزامن مع استعدادها للهجوم على سلوفيانسك من مدينة إزيوم التي تسيطر عليها روسيا، وتبعد 50 كيلومترا نحو الشمال، وبلدة ليمان التي سيطرت عليها روسيا مؤخرا.

وتوجه موسكو مواردها العسكرية إلى شرق أوكرانيا منذ أسابيع، بعد أن غيرت تكتيكاتها العسكرية واعتمدت عمليات حصار مواقع صغيرة بدلا من عمليات التطويق الواسعة التي ميزت تحركاتها في بداية المعارك التي انطلقت فبراير/شباط الماضي.

وتعد سلوفيانسك وكراماتورسك، اللتان تقعان في الجنوب، من أكبر مناطق دونباس التي ما زالت تخضع لسيطرة كييف.

ويعتقد خبراء عسكريون أن سيطرة روسيا على المدينتين سوف تمثل نقطة تحول كبيرة في مسار العملية العسكرية.

ووفقا للجانب الأوكراني، قامت روسيا بتحريك 250 مركبة عسكرية إلى منطقة إزيوم، وقامت بإصلاح جسر سكة حديد لتسريع خطوط الإمداد.

وبالإضافة إلى سلوفيانسك، فإن المنطقة بين سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ما زالت موضع تركيز الجهود الروسية في دونباس.

وقالت كييف إن موسكو تركز على قطع خطوط الامداد الأوكرانية بالقرب من سيفيرودنتسك.