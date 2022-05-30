شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: دعم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمستشفيات الجامعية مسئوليتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية صرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بقيمة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة تضع على عاتقها أيضا دعم المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح المهندس ياسر عمر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبحث مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طلب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن دعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بمشروع موازنة الوزارة فى إطار المتاح.