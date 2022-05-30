وزير البترول لـ"النواب": نسعى لزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن العالم يواجه تحديات فى ظل الأزمة العالمية، وقطاع البترول يجهز نفسه للتعامل مع هذه الأزمة العالمية، وهناك ثقة فى هذا القطاع لتجاوز التحديات الكبيرة وأن نكون على مستوى التوقعات وتأمين قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابع الملا:" الوزارة عملت على زيادة مناطق البحث والاستكشاف وأصبح هناك بوابة للبيانات الجيولوجية للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وأصبح هناك فرص متعددة للاستثمار وللبحث والاستكشاف فى مصر وهذا حقق نجاح فى ظل العمل بالتكنولوجيا الحديثة، وهناك جهود وسعى لتحقيق الاكتفاء من المنتجات خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال الاهتمام بمعظم صناعات القيمة المضافة وبتطوير صناعات الأسمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجان الطاقة والبيئة بمجلس النواب اثناء مناقشة " سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة.

وقال وزير البترول: "هناك توسع فى صناعة البتروكيماويا ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومعاودة التصدير، لافتا إلى أن التحديات العالمية التى بدأت بأزمة فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثير سلبى على الموازنة العامة للدولة وتؤثر على إمكانياتنا وكل دولار يزيد يؤثر علينا بالسلب خاصة فى ظل الأسعار العالمية الجديدة للمنتجات البترولية والبنزين والسولار".

واستعرض الوزير، مقارنة الأسعار العالمية والمحلية للمنتجات الرئيسية من 2019 حتى 2022 قائلا: "الأزمة أثرت على العالم وخلقت تعقيدات كبيرة ونسعى لمواجهة التحديات وعظمنا من الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير وجلب الموارد الدولارية نحاول استخدام الموارد لسد الفجوة فى البنزين والسولار والزيت الخام، ونسعى لزيادة الإنتاج المحلى من السولار وتقليل الاستيراد من الخارج".