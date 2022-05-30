شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توقيع 108 اتفاقيات مع شركات عالمية حتى نهاية مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق الملا وزير البترول، إن قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من أزمة كورونا وحتى أزمة الحرب الأوكرانية التي أدت لقفزة غير مسبوقة في أسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر.

وأشار وزير البترول، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن هناك إستراتيجية لتأمين الطاقة والإستدامة المالية وعمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوحيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي، وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الأذوتيه.

وأعلن الوزير، عقد 108 اتفاقيات مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو 2022 بينها 32 مشروع حقول بترول باستثمارات 561 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات لتكرير البترول بتكلفة 87 مليار جنيه، والتي أضافت للسوق 6.6 مليون طن.

وأعلن الوزير، انخفاض استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة 30% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة 20 مليار سنويا، مؤكدا أن مصر كدولة مستورده للبترول والزيت تأثرت بزيادة سعر الدولار وزيادة أسعار الزيت الخام وخام برنت، وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار يمما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك.

وأشار الملا، إلى أن سعر البنزين زاد من 7.75 جنيه إلى 9.75 خلال السنوات الماضية بينما سعر السولار لم يزيد سعره من 2019، وذلك مرعاة للمواطن و حتى لا تتأثر أسعار السلع الغذائية المرتبطة بالنقل، وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الأسعار عالميا، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الانتاج، موضحا أنه تم توفير الوقود النفاثات.