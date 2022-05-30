إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر حزيران

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران 2022.



وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، إن "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار استكملت جميع الاجراءات المتعلقة برواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها، وسيتم اطلاقها ابتداءً من الساعة الثانية من مساء يوم الاثنين الموافق 30-5-2022".

