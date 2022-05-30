عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

ظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط المصرية الترم التاني 2022 والتي يقدمها بشكل حصري موقع «امتحانات مصر»، بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط في كل إدارة على حدة، لسهولة اطلاع الطلاب على النتائج وسهولة البحث لكل إدارة تعليمية على حدة.

