شكرا لقرائتكم خبر عن راجية الفقى "نائبة التنسيقية" توجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بقضايا ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس السيسي علي اهتمامه بقضية ذوي الههم، والتي جعلتهم قضية مجتمعية تلقت كل الدعم سواء من مؤسسات الدولة أو من الأفراد

وأشادت راجية الفقي، في كلمتها بالجلسة العامة، اليوم، بمراعاة وحرص مجلس الشيوخ في القوانين المعروضة عليه تضمينها لحقوق ذوي الهمم.

ولفتت النائبة، إلي أن القانون يساهم في قيام صندوق ذوي الإعاقة في القيام بدوره المنوط به على أعلي مستوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون صندوق ذوى الإعاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.