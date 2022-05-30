شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول للنواب: توصيل الغاز الطبيعي لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد قطاع البترول لهذه الظروف وتخطى الصعاب.

وقال الملا خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب: "تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا.

وأشار الملا، إلى أهمية تزويد محطات السيارات بالغاز الطبيعي، حيث تم تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجارى تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يخص الأزمة العالمية الجارية، أشار الوزير، إلى أن الطعام والحبوب والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسالب.