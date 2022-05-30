الارشيف / اخبار العالم

خالد عبد الغفار: 82% زيادة بمخصصات التعليم العالى والبحث العلمى خلال 3 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: 82% زيادة بمخصصات التعليم العالى والبحث العلمى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الإنفاق على قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%، لافتا إلى أنها بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالى 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا