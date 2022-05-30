شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: 82% زيادة بمخصصات التعليم العالى والبحث العلمى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الإنفاق على قطاعى التعليم العالى والبحث العلمى شهدت زيادة ضخمة خلال الـ3 أعوام الأخيرة بلغت نسبتها 82%، لافتا إلى أنها بلغت نحو 47 مليار جنيه بموازنة العام المالى 19/2020، فيما بلغت حوالى 85 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد 22/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مخصصات الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين يستحوذ على حوالى 40.5% من مخصصات الإنفاق، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) على 14%، ويمثل الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات) نسبة 41% من مخصصات الإنفاق.