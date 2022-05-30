شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى "نائب التنسيقية": ذوو الإعاقة يساهمون فى الناتج القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤسسات الدولة دعمت بشكل كبير ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة مجتمعية كبيرة، لها مساهمة في الناتج القومي.

ووجه السباعي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه العظيم بهذه الفئة، التي أصبح لها الدعم الكامل.

وتابع :" لا نريد أن تكون المسميات عبئا على الإنسانية فى عصر جديد من التمكين كفل عشرات الحقوق والمكاسب بعد أن شهدت مصر فى الآونة الأخيرة، خاصة فى السنوات الماضية، تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة".

واستطرد:" من حق ذوي الههم أن نهدف إلى زيادة فهم قضاياهم والعمل على حلها وتقدير إنسانيتهم ".