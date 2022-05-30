شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" عن جامعة الجلالة: لدينا جامعات أفضل من نظيراتها فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الجامعات الحديثة التى تم إنشائها فى مصر مؤخرا تعبر عن إنجاز حقيقى على الأرض، مضيفاً: "عندما قمت بزيارة جامعة الجلالة سألت هل نحن فى مصر أم فى دولة أخرى؟"، وتابع: "لا ابالغ عندما أقول إن هناك جامعات أحسن من جامعات أوروبا، وجامعات العاصمة الإدارية تدعو للفخر بالصروح العلمية الكبرى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وطالب الدكتور سامى هاشم، بتنفيذ طلبات وزارة التعليم العالى بخصوص الموازنة العامة، قائلا: "لجنة التعليم تدعو لجنة الخطة والموازنة للموافقة على طلبات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونطالب بزيادة 2 مليار و900 مليون جنيه هذا العام للمستشفيات الجامعية، خاصة أنن هناك اعتماد أجهزة حديثة وتطوير المستشفيات لتتماشى مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة".