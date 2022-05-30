شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية الشيوخ: الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تحقق التكامل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، اجتماع لمناقشة العلاقات المصرية العربية، وفي سياق متصل أكد عفت السادات على أهمية مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

و قال السادات إن المبادرة تدعم تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث، بما يدعم عمق العلاقات بينها، مشددا على اهمية التعاون الاقتصادى بين الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه العالم .

وقال د عفت السادات إن العمل المشترك بين الدول العربية يساهم في في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، كما يساهم في تخفيف تداعيات الأزمات على الأوطان والشعوب العربية، مشددا بما تضمنته المبادرة بخصوص استدامة تدفق السلع لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، خاصة فى ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية .

وأشاد السادات بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم شراكة القطاع الخاص مع مؤسسات الدولة في قطاعات عدة، موضحا أن هذا من شأنه تحقيق طفرات اقتصادية، كما أكد على أهمية سياسة الحكومة الرامية إلى إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، كما أشاد بإعلان الحكومة عن حوافز ضريبية وغير ضريبية لقطاعات بعينها تحتاج لتوطين الصناعة، وتيسير الإجراءات لهذه القطاعات من خلال توفير رخصة واحدة "ذهبية" من مجلس الوزراء أو هيئة التنمية الصناعية.