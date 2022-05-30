شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا أبو شقرة تتقدم بطلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد خط الصرف بكفر طهرمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق العامة بشأن إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس.

يأتي ذلك استنادا الى حكم المادة 134 من الدستور المصرى والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .

وقالت النائبة رشا أبو شقرة في طلبها، إن أهالى منطقة كفر طهرمس يعانون من سوء البنية التحتية وقصور في خط الصرف الصحى الموجود بداية من نفق التأمين الصحى وحتى مدرسة عمرو عبد الجيد، لافتة الى أن الخط يحتاج الى الاحلال والتجديد.