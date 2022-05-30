شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتخطى 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعم الاستثمارات الخاصة بمشروع الجامعات التكنولوجية بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، لافتا إلى أن معدلات ونسب التنفيذ بمشروع الجامعات التكنولوجية يتراوح ما بين 80% إلى 85%، مشيرا إلى أن الجامعات التكنولوجية منتشرة فى العديد من المحافظات منها الأقصر، أسيوط الجديدة، بورسعيد الجديدة، والغربية، بالإضافة إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر، وبرج العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومى للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام ينعكس فى تطور حجم الإنفاق على القطاعين خلال الأعوام الماضية، موضحا أن موازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعام المالى الجديد 2022/2023 تبلغ نحو 85.7 مليار جنيه.