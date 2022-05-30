جبهة جديدة للحرب.. هجوم مضاد للقوا ت الأوكرانية في خيرسون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 37 دقيقة

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن القوات الأوكرانية شنت الأحد، هجوما مضادا في خيرسون، المدينة الجنوبية الرئيسية التي اعتبرتها موسكو آمنة.

وأضافت الصحيفة في تقرير تحت عنوان جبهة جديدة للحرب : ”جاء اندفاع أوكرانيا في خيرسون في الوقت الذي كانت فيه قواتها تكافح بشكل يائس لإعاقة جهود روسيا لغزو وعزل قطاع استراتيجي من شرق أوكرانيا الذي يعد مركزيًا لجهود موسكو الحربية المتعثرة، وكان لها تأثير في توسيع ساحة المعركة“.

وتابعت: ”جاء افتتاح الجبهة الجديدة للحرب، بعد محاولة كل طرف استغلال نقاط الضعف الاستراتيجية للاخر، ومن المتوقع أن يزداد هذا التقلب فقط مع تلقي أوكرانيا مدفعية بعيدة المدى أكثر تطورا، وقريبا ربما صواريخ أمريكية“.

ورأت أن ”الإعلان عن الهجوم المضاد الأوكراني، هو إشارة لفصل جديد من حرب لها أهمية سياسية واقتصادية وإنسانية خارج حدود أوكرانيا“.

وأشارت ”نيويورك تايمز“ إلى أن ”خيرسون كانت أول مدينة كبرى تسقط عندما اجتاحت القوات الروسية شمالًا من شبه جزيرة القرم منذ أكثر من 3 أشهر“.

وأوضحت في تقريرها أنه ”بعد الاستيلاء عليها، استخدمت موسكو المدينة كنقطة انطلاق لعمليات عبر جنوب أوكرانيا“.

وتابع التقرير: ”أوكرانيا كانت تلمح إلى هجومها المضاد منذ أيام، رغم أنها قالت إن مثل هذه المناورة ستتطلب أنظمة المدفعية الغربية التي وعدت بها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون“.