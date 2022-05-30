بعد دونباس.. عين بوتين على كييف وخاركيف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن عين الرئيس الروسي لا تزال على العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، على الرغم من أن القتال يتركز حاليا على دونباس.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أن ”نتيجة معركة دونباس ستحدد مصير بقية أوكرانيا بالنسبة لطموحات بوتين، في الأيام المقبلة“.

وقالت إن ”موسكو تخلت عن محاولات تطويق جميع القوات الأوكرانية في المنطقة الشرقية من أجل منع الأوكرانيين من الإمدادات والتعزيزات العسكرية“.

وأضافت أنه ”في الأسبوع الماضي، كان التركيز الروسي منصبا على مدينة سيفيرودونتسك، حيث قال الحاكم المحلي، سيرغي غايداي، إن روسيا أرسلت 10 آلاف جندي و2500 قطعة إضافية من المعدات لمهاجمة المدينة“.

جاء ذلك وسط تقارير تفيد بأن الروس يسيطرون على جزء كبير من المدينة، بعد عدة أيام من القصف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”إذا استولت موسكو على مدينة سيفيرودونتسك، فسوف تسيطر على جمهورية لوغانسك بأكملها، ويمكن أن تزيد من تركيزها على أجزاء من دونيتسك التي لا تزال لا تسيطر عليها“.

وتحت عنوان ”ماذا عن الأراضي المحتلة؟“، ذكرت الصحيفة البريطانية: ”لم يعد هناك شك في أن روسيا تخطط لضم أجزاء من أوكرانيا بالكامل، كما فعلت مع شبه جزيرة القرم في 2014“.

وأضافت: ”هناك حديث عن ضم سريع لأجزاء من مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا التي احتلتها روسيا في الأيام الأولى من الغزو، وعلى عكس ماريوبول، التي سيطرت عليها موسكو، تم الاستيلاء على هذه الأراضي إلى حد كبير دون قتال“.

ولفتت إلى أنه ”قد يكون للضم الرسمي لهذه الأراضي عواقب وخيمة على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام، حيث لن تقبل أوكرانيا خسارة تلك المناطق“.

وفي كييف، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ”الحياة في العاصمة الأوكرانية تبدو طبيعية“.

وقالت: ”ومع ذلك، نقلت قناة ميدوزا الإخبارية الناطقة بالروسية الأسبوع الماضي، عن مصادر مرتبطة بالكرملين زعمها أن بوتين لم يستسلم بعد بشأن كييف وقد يشن هجومًا آخر بمجرد انتهاء معركة دونباس“.

وأضافت ”الغارديان“ أن ”الروس حاولوا اقتحام خاركيف في الأيام الأولى من الحرب، حيث واجهوا مقاومة قوية بشكل غير متوقع، وتوقفوا في الضواحي ثم تمركزوا حول المواقع المحيطة بالمدينة“.

وتابعت: ”وعلى عكس كييف، لا يزال الروس على مسافة قريبة من المدينة“، وتعرضت مناطق داخل حدود المدينة، الخميس الماضي، للقصف لأول مرة منذ أسبوعين.

ويقول القادة العسكريون، بحسب الصحيفة، إنه ”لا توجد علامة على تقدم جديد في خاركيف، لكن الروس يتمركزون بقوة في المواقع التي لا يزالون يحتلونها، مع عدم وجود خطط للتراجع على طول الطريق إلى الحدود كما فعلوا في أماكن أخرى“.