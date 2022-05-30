ظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط المصرية الترم التاني 2022 والتي يقدمها بشكل حصري موقع «امتحانات مصر»، بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط في كل إدارة على حدة، لسهولة اطلاع الطلاب على النتائج وسهولة البحث لكل إدارة تعليمية على حدة.

نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط الترم التاني 2022



وجاءت كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة دمياط التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة فارسكور التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة كفر سعد التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الزرقا التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة كفر البطيخ التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة عزبة البرج التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة السرو التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الروضة التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة ميت أبو طالب التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة ميت أبو غالب التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة دمياط الجديدة التعليمية

ويمكنك معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا.