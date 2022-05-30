ظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط المصرية الترم التاني 2022 والتي يقدمها بشكل حصري موقع «امتحانات مصر»، بالاسم ورقم الجلوس في محافظة دمياط في كل إدارة على حدة، لسهولة اطلاع الطلاب على النتائج وسهولة البحث لكل إدارة تعليمية على حدة.
نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط الترم التاني 2022
وجاءت كالتالي:
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة دمياط التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة فارسكور التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة كفر سعد التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الزرقا التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة كفر البطيخ التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة عزبة البرج التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة السرو التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة الروضة التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة ميت أبو طالب التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة ميت أبو غالب التعليمية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس في إدارة دمياط الجديدة التعليمية