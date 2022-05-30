جنايات الكرخ: ثلاثة أحكام بالمؤبد لمجرمين عن انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين انتموا الى تنظيم داعش الإرهابي وشاركوا بعمليات إجرامية.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بحق المجرمين الثلاثة عن انتمائهم للتنظيم الإرهابي"، لافتا إلى أن "المجرمين قاموا بالاشتراك باعمال ارهابية مسلحة داخل العراق تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وادخال الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر".



وأضاف البيان، أن "الاحكام بحق المجرمين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 32 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

