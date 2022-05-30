انت الان تتابع خبر رغم تخصيص المليارات لإعمارها... نقص في الخدمات بمدينة الصدر!‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لا تزال مدينة الصدر في بغداد تعاني من نقص واضح بالخدمات، رغم تخصيص مليارات الدنانير لادامة الطرق وانشاء مشاريع خدمية، مما ولد حالة استياء لدى الاهالي .

الاهمال فضلا عن تهالك الطرق الرئيسة والفرعية كذلك , اثرت على أصحاب المركبات الذين يعتمدون على هذه السيارات التي تعود لثمانينيات القرن الماضي لكسب قوتهم اليومي تفضلينها على شراء مركبة حديثة خوفا من الأعطال التي تطالها نتيجة للحفريات المنتشرة على طول الشوارع بحي النصر



مليارات كثيرة خصصت خلال السنوات الماضية لادامة الطرق ولا أحد يعرف كيف صرفت بحسب متابعين كون اغلب شوارع العاصمة لا يختلف حالها عن شوارع هذا الحي..الذي يوضح إخفاق الدوائر الخدمية بتقديم ما كلفوا به لخدمة المواطن.