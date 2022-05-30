انت الان تتابع خبر الإعدام بحق المسؤول عن تفجير سوق البالات في الباب الشرقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى.