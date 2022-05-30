بوريل يأمل في التوصل لاتفاق حول.. حظر النفط الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

توقع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، أن يتوصل أعضاء التكتل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات النفط الروسي، وذلك خلال المحادثات التي يجريها المسؤولون.



وأبلغ بوريل إذاعة فرانس إنفو "نحتاج إلى اتخاذ قرار بالإجماع. كانت هناك محادثات صعبة بعد ظهر أمس، وكذلك هذا الصباح"، مضيفا "أعتقد أنه بعد ظهر اليوم، سيكون بوسعنا تقديم اتفاق لرؤساء الدول الأعضاء".

ولم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي أمس الأحد في الوقت الذي تسعى فيه لإعداد اتفاق في الوقت المناسب قبل قمة التكتل التي تنعقد مساء اليوم الاثنين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت خطط إدراج حظر واردات النفط الروسي يمكن أن تفشل بسبب مقاومة المجر ودول أخرى في أوروبا الشرقية، قال بوريل "لا أعتقد ذلك... سيكون هناك اتفاق في النهاية".

وقال بوريل "علينا أن نأخذ الظروف الفردية لكل عضو (في الاتحاد الأوروبي) في الاعتبار"، مضيفاً أن الحل على مستوى الاتحاد الأوروبي يجب أن يمنح الدول الثلاث التي تمثل من سبعة إلى ثمانية بالمئة من واردات النفط الروسي "مزيدا من الوقت للتكيف".

وبموجب اقتراح تمت مناقشته بين دول الاتحاد مساء أمس الأحد، يحظر تسليم النفط الروسي إلى دول الاتحاد عن طريق البحر بحلول نهاية العام الحالي لكنه يستثني النفط الذي يتم تسليمه عبر خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي يمد المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.