شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: اهتمام كبير بمشروعات التعليم فى الصعيد وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الامتحانات الجامعية تتم الآن بشكلٍ راق وشفاف، مشيرا إلى أن الوزارة طورت مراكز الامتحانات، وأن ظاهرة إجراء الامتحانات داخل "خيم" انتهت، مشيرا أيضا إلى أنه تمت إضافة كليات جديدة وتخصصات مختلفة وكليات ذكاء اصطناعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي ى والبحث العلمي وجامعات (القاهرة – عين شمس – حلوان) والمركز القومي للبحوث عن العام المالى 2022/2023، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف عبد الغفار، أن هناك أعمال تطوير تجرى فى مستشفيات جامعات المنصورة والقاهرة وأسوان، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة فى البحث العلمى، مثل مدينة الفضاء المصرية، ومشروع الجينوم المرجعى، لافتا إلى أنه تمت إضافة 4 جامعات حكومية جديدة، وجامعات أهلية دخلت الخدمة، بالإضافة إلى 5 أفرع لجامعات دولية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك اهتماما خاصا بمحافظات الصعيد، قائلا: "نهتم بتوفير مشروعات فى كل محافظات مصر، الصعيد وغيره، ولا يوجد تركيز على إقليم دون آخر، ونهتم أيضا بمشروعات التعليم فى شرق قناة السويس وسيناء".