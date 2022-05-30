شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ لوجستيات: مصر تسعى لتعزيز الاستفادة من المنطقة الاقتصادية والتحول لمركز لوجستى دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حسان، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات ببورسعيد، إن الدولة المصرية تسعى بشكل مستمر لتحقيق أقصى درجات الفعالية التعليمية للطلاب، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع بالمعايير الدولية، ولذلك نحرص على تنظيم فعاليات علمية وطلابية باستمرار تتعلق بأحد المجالات المهمة جدا في هذه الأيام وهو اللوجيستيات التي تعتبر قاطرة الوطن بحق، فعلم اللوجيستيات هو علم مهم جدا فهو يحاول دفع النمو الاقتصادى في البلاد المؤهلة لذلك على تحقيق فعالية وآداء عالى وتحقيق معدلات تنمية للدول.

وأضاف "حسان" خلال الملتقى اللوجيستى الأول بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تحت عنوان " اللوجيستيات قاطرة الوطن"، أن هذا الملتقى يشمل معظم المحاور التي تتعلق بقضية اللوجيستيات والتحديات المعاصرة التي تواجهه والفرص التي تستطيع أن نستغلها حتى نصل للعالمية، ويتعلق هذا الملتقى بالمنطقة الاقتصادية وآلية دعم الميزة التنافسية لمصر وأيضا يتعلق بكيفية إدارة الموانىء بها وتعظيم الاستفادة منها.

ولفت إلى أهمية قضية الجمارك والارتقاء بآدائها ليصل للمستويات العالمية، ونستطيع أن نحقق أكبر الفوائد سواء لدافعى الجمارك أو المنتسبين للجمارك، كذلك نراعى أن كل هذا ينعكس على المورد البشرى وكيفية تنميته والحفاظ عليه وكيفية استغلال العلم في تسليحه وقدرته على التعاطى مع التحديات العالمية حتى نصل لتعظيم الميزة التنافسية لهذا المورد وكيفية استغلاله بميزة عالية وذات كفاءة.

وشارك في الملتقي الذي يترأسه أ.د إسماعيل عبد الغفار، وبحضور ا.د عبد المنعم عبد البارى مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بورسعيد، وعدد من أعضاء الهيئات والمؤسسات ذات الثقل في مجالات اللوجيستيات والنقل وسلاسل الإمداد والبترول والبنوك والصناعات الثقيلة إلى جانب مسئولين من الهيئة الاقتصادية بقناة السويس ومينائي شرق وغرب بورسعيد وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وتضمنت الجلسة الأولى للملتقى الحديث عن دور سلاسل الإمداد في مجابهة الأزمات العالمية وحاضر فيها الدكتور بيتر كيرنز المستشار بمؤسسة إعادة تخيل أوروبا والمدير الرئيسى السابق في منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إلى جانب الدكتور ديفيد لابورد رئيس الاقتصاد الكلى والتجارة في المعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية والدكتور ماندى عبد الغفار طه أستاذ مساعد بسلاسل الإمداد واللوجيستيات.

أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان زيادة القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وتحدث فيها الدكتور محمد رفعت القيرانى وهو رئيس قسم اللوجيستيات وسلاسل الإمداد ، إلى جانب اللواء محمد عبد العزيز براية نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الشمالى.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان تحويل مصلحة الجمارك المصرية لمنظمة عالمية وتحدث فيها كل من الدكتور محمد رفعت القيرانى رئيس قسم اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، والدكتور طارق على العزب رئيس المعهد القومى للتدريب الجمركي ووكيل وزارة المالية السابق.

أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان "رفع كفاءة الموانئ المصرية"، وتحدث فيها الدكتورة إيمان فاروق الحداد رئيس قسم لوجيستيات النقل، إلى جانب الربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد.

وجاءت الجلسة الخامسة تحت عنوان "زيادة القدرة العلمية والمهنية للموارد البشرية وتحدث فيها الدكتور محمد حسان عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد إلى جانب الدكتورة إيمان فاروق الحداد أيضا.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذى تقوم به اللوجيستيات كقاطرة لتنمية الأوطان على كافة الأصعدة وكذلك كأداة للتحوط من المخاطر، خاصة وأن "النقل الدولى واللوجيستيات ببورسعيد" تتواجد بجانب المجرى الملاحى لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لها بالإضافة إلى المشاريع القومية التي تنمو بوتيرة متسارعة في هذه الموانىء.