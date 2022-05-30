شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخر فى حادث طعن بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل شخص وأصيب آخر، في حادثة طعن وقعت اليوم في مدينة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت الشرطة الأمريكية، أن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن في بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن في صدره في شارع ويست 146 وشارع أمستردام في هاملتون هايتس.

وأوضحت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما في المستشفى، وأن الشاب الآخر يتماثل للشفاء.