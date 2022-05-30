30 مايو , 2022 نيبال تعلن تحطم الطائرة التي اختفت وعلى متنها 22 شخصاً يوم الأحد (أ ف ب). أعلن الجيش في نيبال اليوم الإثنين إنه حدد موقع تحطم طائرة كانت قد اختفت يوم الأحد وعلى متنها 22 شخصاً. وقال المتحدث باسم الجيش على تويتر «قامت قوات البحث والإنقاذ بتحديد موقع موقع تحطم الطائرة» ونشر صورة للحطام مع رقم ذيل الطائرة واضح بشكل جلي.

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