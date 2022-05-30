وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تزور كييف

30 مايو , 2022
وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا (أ ف ب).
تقوم وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بأول زيارة لها إلى أوكرانيا الإثنين «للتعبير عن تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني في مواجهة العدوان الروسي»، وفق ما ذكرت الخارجية الفرنسية في بيان الإثنين.
وأوضح البيان أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا «لمناقشة منع تصدير الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا، ما ينطوي على مخاطر حقيقية على انعدام الأمن الغذائي».
وأضاف البيان أنها ستزور بوتشا حيث ارتُكبت مجازر بحق مدنيين تُتهم بها القوات الروسية.
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