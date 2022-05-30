ارتفاع عدد قتلى السيول في البرازيل إلى 57 مع تشريد الآلاف.

أعلنت الحكومة البرازيلية أن أكثر من 100 شخص فقدوا أو تأكدت وفاتهم في البلاد نتيجة انهيارات طينية وسيول نجمت عن الأمطار الغزيرة واكتسحت عدة أحياء وبلدات في شمال شرق البرازيل.

وقال جهاز الدفاع المدني الاتحادي المسؤول عن إدارة الطوارئ على تويتر إنه حتى بعد ظهر يوم الأحد، لقي 56 شخصاً حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد وتوفي شخص آخر في ولاية ألاغواس المجاورة. وفقد 56 شخصاً آخرون فى بيرنامبوكو.