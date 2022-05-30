30 مايو , 2022
إيران تحتجز سفينة بزعم تهريبها للوقود وتعتقل طاقمها (أ ف ب).
احتجزت السلطات الإيرانية سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود الذي قالت إنه «مهرب» واعتقلت طاقمها المكون من تسعة أفراد، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء اليوم (الإثنين).
ونقلت الوكالة عن كبير قضاة إقليم هرمزجان قوله: «بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها».
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