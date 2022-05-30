3 إصابات جديدة بـ«جدري القردة» في الإمارات

30 مايو , 2022
جدري القردة.
أعلنت الإمارات عن تسجيل 3 حالات جديدة لـ«جدري القردة» في البلاد، وذلك وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض، بعد أيام من تسجيل أول حالة لسيدة من غرب أفريقيا الثلاثاء الماضي.
وكانت الحالة الأولى في الإمارات تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا، وقالت وزارة الصحة في حينها بأنها تتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.
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