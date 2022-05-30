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الزاملي ونواب يستضيفون أمين بغداد للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع العاصمة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام البرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب واعضاء لجنة الخدمات النيابية استضافوا امين بغداد عمار موسى كاظم، ووكيلي الامانة للشؤون الفنية والادارية والمديرين العامين لدوائر الامانة".

وأضاف البيان، أن الاستضافة تأتي "للاتفاق على رؤية مشتركة للنهوض بواقع مدينة بغداد في جميع القطاعات الخدمية".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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