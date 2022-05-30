انت الان تتابع خبر خشية انتقام إيراني.. 'إسرائيل' تحذر مواطنيها من السفر إلى عدد من الدول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصدر تحذير الهيئة "في أعقاب الانخفاض الذي طرأ على عدد مرضى كورونا ، والعدد الكبير من المواطنين الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس، وتوقع زيادة حجم السياحة خارج البلاد، خلال الأشهر القادمة".

وقالت الهيئة في بيان، "هددت جهات إيرانية في الأشهر الأخيرة، بضرب أهداف إسرائيلية (..) حسب تقديراتنا، ستستمر إيران خلال الفترة القريبة في العمل على ضرب أهداف إسرائيلية".



وتابعت "الساحات الأكثر أرجحية للقيام بمثل هذه الأنشطة هي الدول التي تقع قرب حدود إيران، مثل كل من جورجيا وأذربيجان والإمارات والبحرين وكردستان العراق؛ ودول في الشرق الأوسط يزورها سياح إسرائيليون مثل تركيا والأردن ومصر".

كما أشارت الهيئة إلى أن التنظيمات المتطرفة، وبخاصة "داعش"، لديها نية في "تنفيذ عمليات إرهابية في دول مختلفة في العالم، بما فيها دول يزورها مواطنون إسرائيليون".

وأشارت الى أن قيادة التنظيم قد وجهت العام الماضي، دعوة واضحة إلى عناصره في سيناء وسوريا، "لاستهداف مواطنين إسرائيليين".



وقالت "بناءً على ذلك، ندعو المواطنين الذين يخططون للسفر إلى الخارج إلى الاطلاع على وضع تحذيرات السفر الخاصة بالوجهة التي اختاروها وذلك قبيل شراء تذاكر الطيران".

وتصدر هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، تحذيرات متتالية للمواطنين الإسرائيليين بشأن مخاطر زيارة دول محددة، بناء على تقييمات استخبارية إسرائيلية.

