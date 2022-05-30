إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 529 مليوناً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 529 مليون حالة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 11.38 مليار.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 528 مليوناً و997 ألف حالة، مقابل 528 مليوناً و722 ألف حالة في نفس الوقت يوم أمس الأحد.

وجرى مراجعة إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و287 ألف وفاة، كما جرى مراجعة عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 ملياراً و388 مليون جرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.