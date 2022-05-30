الأرصاد تكشف عودة الغبار إلى الكويت ابتداء من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن الغبار سيعود إلى البلاد اليوم الإثنين.



وتوقعت الإدارة تأثر البلاد بنشاط في الرياح الشمالية الغربية، ابتداءً من ظهر الاثنين، تزيد سرعتها على 55 كيلومتراً في الساعة.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية، أمس الأحد، إن هذه الرياح تترافق مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر خصوصاً على المناطق المكشوفة مع ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

وأشار البلوشي إلى أن من المتوقع تحسن الأجواء تدريجياً اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء المقبل.