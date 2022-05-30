شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على رخصة لمزاولة مهنة الصيد؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 146 لسنة2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية على مجموعة من التعريفات فى المادة الأولى لتوضيح المعانى المبينة فى القانون.
ووفقا للقانون فإن الرخصة هى :
الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .
وفيما يتعلق بالمزارع السمكية فإنه يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى، كما شمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.