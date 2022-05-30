شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على رخصة لمزاولة مهنة الصيد؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقم 146 لسنة2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية على مجموعة من التعريفات فى المادة الأولى لتوضيح المعانى المبينة فى القانون.

ووفقا للقانون فإن الرخصة هى :

الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية فإنه يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .