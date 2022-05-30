شكرا لقرائتكم خبر عن "برنامج محو الأمية والتعليم الفنى" ضمن مناقشات لجان مجلس الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، المطروحة على مائدتها، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة.

وتجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، كما تناقش اللجنة المالية والاقتصادية اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فريد بشأن إطلاق برنامج محو الأمية المالية وتثقيف مالي للمزارعين، كذلك الاقتراح المقدم من النائب أحمد القناوي بشأن إصدار ورقة مالية جديدة من فئة 2 جنيه.

وتجتمع لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب أحمد شعبان بشأن " تنفيذ عدد من الوحدات الخاصة بالإيواء العاجل خاصة بمناطق الإسكندرية القديمة (بحرى – السياله – كرموز - غربال – محرم بيك)"، وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن " الإنتهاء من الأحوزة العمرانية الجديده بنهاية عام 2022 بحضور ممثلي الحكومة.

كما تستكمل لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني تستهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل، بحضور ممثلي الحكومة.

وتبحث لجنة الشباب والرياضة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب أحمد القناوي بشأن استغلال مراكز الشباب المنتشرة في ربوع مصر كمركز رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والمتوحدين والمصابين بتأخر الكلام أو التأخر في التعليم والمصابين بمتلازمة داون، وذلك في اجتماع مشترك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، و بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تنظر لجنة الصحة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الاطناوي بشأن "إنشاء مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الشلمة ، بشأن استغلال قصر جناكليس، بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة لإقامة مستشفى للطب النفسي وعلاج الإدمان، بالاشتراك مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بحضور ممثلي الحكومة.

وعلى الجانب الآخر، تبحث لجنة الثقافة اقتراح برغبة مقدم من النائب راجية فهمى بشأن "تطوير تقرير الشائعات الذي يصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بحضور ممثلي الحكومة، وتناقش لجنة حقوق الإنسان، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو محمد السعيد فهمی مصباح بشأن سد العجز بمكاتب التموين النموذجية الجديدة، بحضور ممثلي الحكومة، وتجتمع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة سبل تعظيم الاستفادة من الأوقاف" بحضور هيئة مكتب اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والعربية، العلاقات المصرية العربية بحضور ممثلي الحكومة، كما تناقش في اجتماعها الثاني تقثريرها عن العلاقات المصرية الصينية، وتواصل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة "قضية المخدرات .. الأخطار وسبل المواجهة من وجهة نظر الأمن القومى."

وتناقش لجنة الزراعة دراسة تقرير اللجنة المعد بشأن " دراسة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر بالاشتراك مع لجنتي الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بحضور ممثلي حكومة.