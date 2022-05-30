أكبر تدريب عسكري منذ عقود.. الجيش الإسرائيلي يحاكي حربا ضد “حزب الله”!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ 20 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 11:04 صباحًا

توجه المئات من جنود الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك القوات الخاصة، إلى قبرص، أمس الأحد، للمشاركة في الأسبوع الأخير من تدريب كبير استمر لمدة شهر، لمحاكاة الحرب ضد “حزب الله” اللبناني وقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وكشف الجيش الإسرائيلي، أن التدريبات – التي تجري بالاشتراك مع الجيش القبرصي – تهدف إلى “تحسين جاهزية القوات وكفاءتها في المهمات العملياتية في عمق أراضي العدو”، في إشارة إلى لبنان، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” Times of Israel.

وقال الجيش إن كلاً من المجندين وقوات الاحتياط من “فرقة المظليين 98″، إلى جانب وحدات القوات الجوية والقوات الخاصة الأخرى – مثل “الوحدة البحرية شايتيت 13” – يشاركون في التدريبات في قبرص.

وستحاكي التدريبات إخلاء الجرحى بواسطة مروحيات، وإسقاط معدات لوجستية بأسراب نقل ثقيلة، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وتعتبر مناورات تدريب “عربات النار”، المقرر أن يستمر حتى 3 حزيران، هو أكبر تدريب عسكري منذ عقود.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن التدريبات ستجرى في مناطق مختلفة، بما في ذلك مناطق حضرية وريفية في تضاريس جبلية تشبه لبنان.

أيضًا خلال الأسبوع الأخير من التدريبات الرئيسية، والتي أطلق عليها اسم “عربات النار”، ستعمل القوات الجوية على محاكاة الضربات الجوية على المنشآت النووية الإيرانية فوق البحر الأبيض المتوسط.

وقال مسؤولون عسكريون إن التدريبات تهدف إلى رفع كفاءة واستعداد القوات وكبار الضباط للحرب على جبهات متعددة، فضلاً عن التنسيق مع منظمات الطوارئ الأخرى والسلطات المحلية والوزارات الحكومية.