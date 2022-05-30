ألمانيا تخصّص 100 مليار يورو لتحديث الجيش في وجه التهديد الروسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 10:23 صباحًا

في انقلاب على سياسة تقليص حجم الجيش بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة، في وقت متأخر الأحد، من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.

وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.

وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.

ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة.

وسيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.