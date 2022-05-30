الارشيف / اخبار العالم

إيران تحتجز سفينة تحمل وقودا “مهرّبا”

0 نشر
EditorH 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب وتم اعتقال طاقمها المكون من تسعة أفراد.

وقال كبير قضاة إقليم هرمزجان: “بناء على أوامر ممثل الادعاء في قشم وبعد رصد سفينة تحمل 106500 لتر من الوقود المهرب بدأ ضباط القاعدة البحرية عملية احتجازها”.

ويعد سعر الوقود في إيران من بين الأرخص في العالم بسبب الدعم الكبير وهبوط عملتها وهي تكافح عمليات تهريب الوقود المتفشية برا إلى دول مجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية.

وكثيرا ما صادرت إيران سفنا تقول إنها تستخدم في تهريب النفط في الخليج.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا