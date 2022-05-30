لافروف ينفي تكهنات حول مرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد التكهنات بأن الرئيس فلاديمير بوتين مريض، قائلاً إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وتعد صحة بوتين وحياته الخاصة من المواضيع المحرمة في روسيا التي لا يتم التطرق إليها في الأماكن العامة.

ورداً على سؤال بهذا الشأن من محطة «تي إف 1» الفرنسية، قال لافروف «لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال».

وأشار لافروف إلى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين في تشرين الأول/اكتوبر يظهر بشكل علني «بشكل يومي».

وقال لافروف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية »يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها»، مضيفاً «أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات».