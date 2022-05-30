وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تختار وجهة زيارتها الأولى خارج الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين إلى كييف، لتأكيد دعم بلادها للشعب الأوكراني.



وكتبت كولونا عبر "تويتر": "في أوكرانيا، لتأكيد دعم فرنسا للشعب الأوكراني".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن كولونا ستزور كييف لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي"، مضيفة أن "كولونا تريد أن تظهر تضامن فرنسا مع الشعب الأوكراني وتصميمها الكامل على تعزيز دعمه، من وجهة نظر إنسانية ومالية وكذلك من حيث توفير المعدات الدفاعية".

يذكر أن هذه أول زيارة لوزية الخارجية الجديدة، خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت قد خصصت أولى زياراتها الخارجية إلى برلين الأسبوع الماضي.

وعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كاثرين كولونا، وزيرة جديدة للخارجية في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن، ما جعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق.

ومنذ عام 2019، شغلت كاثرين كولونا منصب سفيرة فرنسا لدى المملكة المتحدة، وكانت على وجه الخصوص في خط المواجهة خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم خلال التوترات بين باريس ولندن بشأن تراخيص الصيد.