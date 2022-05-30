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روسيا تبحث إنهاء أو تعليق الاتفاقيات العلمية مع أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقوم وزارتا التعليم والعلوم والخارجية الروسيتان، ببحث ودراسة أطر الاتفاقيات الروسية الأمريكية في مجال التعاون العلمي والتعليمي، بهدف إنهائها أو تعليق مفعولها.

 

وبحسب صحيفة إزفستيا، أكدت وزارة التعليم والعلوم أنها تعمل على هذه القضايا بالاشتراك مع وزارة الخارجية.

 

من جهتها ذكرت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، سفيتلانا زوروفا، أن النواب سينظرون في جميع المعاهدات الدولية ويحللون جدوى مشاركة روسيا في المنظمات المختلفة.

 

بدوره قال سيرغي تسيكوف، عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، للصحيفة إن احتمالية انسحاب روسيا من المنظمات الأخرى في المستقبل القريب عالية للغاية، على سبيل المثال، يجب إعادة النظر في الحاجة إلى المشاركة في OSCE (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، ولكن يجب النظر في كل اتفاقية من قبل الإدارة الرويبة المعنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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