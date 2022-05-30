أمريكا.. تعرف على تفاصيل حادث طعن في منهاتن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادثة طعن وقعت اليوم في مدينة منهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.



وأعلنت الشرطة الأمريكية، بحسب "نيويورك بوست"، أن رجلا يبلغ من العمر 40 عاما تعرض للطعن في بطنه، كما تعرض رجل آخر يبلغ من العمر 29 عاما للطعن في صدره في شارع ويست 146 وشارع أمستردام في هاملتون هايتس.

وأوضحت أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى هارلم، لافتة إلى أنه أعلن عن وفاة الرجل البالغ من العمر 40 عاما في المستشفى، وأن الشاب الآخر يتماثل للشفاء.

وأضافت الشرطة: "تم اعتقال شخص واحد لاستجوابه".