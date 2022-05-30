مقتل مدنيين مع دخول القوات الروسية مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك الأوكرانية اليوم الإثنين، إن مدنيين قتلا وأصيب خمسة خلال عمليات قصف مع دخول القوات الروسية ضواحي مدينة سيفيرودونتسك.



وقال جايداي إن القوات الروسية تهاجم المدينة بكل الأسلحة والدعم الجوي، ودخلت مناطقها الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية.

أعلنت القوات الخاصة الروسية في أوكرانيا أنها سيطرت على مجموعة من طائرات دون طيار من طراز سويتش بلايد 300، الأمريكية القاتلة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" الأحد، أن الروس استولوا على غنائم عسكرية، ومن بينها صناديق خشبية داخلها طائرات دون طيار "انتحارية" أمريكية الصنع.

وأوضح الموقع ان طائرات سويش بلايد 300التي يستخدمها الجيشان الأمريكي والبريطاني، طائرات صغيرة يمكن وضعها في حقيبة ظهر، لإطلاقها من منصة إلى ما يصل إلى 10 كيلومترات، ويمكنها التحليق 10 دقائق، قبل ضرب أهدافها، بعد تصوير فيديوهات ترسلها إلى مركز القيادة قبل تدمير الهدف.