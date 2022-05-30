الصومال.. مقتل جندي وإصابة اثنين في هجوم للشباب جنوبي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شنت حركة الشباب الإرهابية، صباح اليوم الإثنين، هجوما عنيفا على قواعد حكومية في مدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.



وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن القتال أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين جراء الهجوم، فيما لم يصدر تعليق من حركة الشباب أو السلطات الأمنية، وفقا للعين.

ووقع الهجوم على جسر يمر وسط مدينة أفجوي، حيث اندلعت مواجهات مباشرة بين مسلحي حركة الشباب والقوات الحكومية باستخدام الطرفين مجموعة متنوعة من الأسلحة.

ويسود الهدوء في مناطق القتال وعاد تدفق التجارة والمرور بشكل طبيعي إلى جانب استمرار عمليات أمنية للبحث عن الخلايا الإرهابية النائمة في المدينة.